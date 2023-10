Luxemburg: Wetterdienst warnt vor Starkregen und Aquaplaning

Bei Regen ist beim Autofahren speziel in dieser Jahreszeit besondere Vorsicht geboten.

Aufgepasst, in Luxemburg bleibt es weiter schmuddelig. Über den heutigen Donnerstag meldet Meteolux regnerisches Wetter, nur am Nachmittag dürfte es sich demnach kurzzeitig beruhigen. Es besteht Aquaplaningrisiko. Vor allem in der Nacht auf Freitag ist Vorsicht geboten: Der Wetterdienst setzt das ganze Land wegen der Niederschlagsmengen auf die gelbe Gefahrenstufe. Ab heute Abend, 23 Uhr, bis Freitagmorgen gegen 7 Uhr, können zwischen 15 und 20 Liter Regen pro Quadratmeter runterkommen.