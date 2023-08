Luxemburg: Wie es nach dem tödlichen Unfall um den Wobrécken-Campus steht

ESCH/ALZETTE – Der neue Schulcampus in Esch startet am 15. September in sein erstes Schuljahr. Wenige Tage zuvor wurde er Schauplatz eines folgenschweren Unfalls.

1 / 9 Bilder zeigen die Wucht des Aufpralls. Foto: Editpress/Claude Lenert Ein Mann war am Montagabend auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Foto: Editpress/Claude Lenert Vincent Lescaut/L'essentiel

Eine Absperrung mit Plane verdeckt die Unfallspuren so gut es geht, doch die Bilder zeigen die Wucht des Aufpralls: In einem gerade fertiggestellten Gebäude des neuen Wobrécken-Campus in Esch klafft kurz vor der Rentrée ein riesiges Loch. Ein Mann war am Montagabend auf der Flucht vor der Polizei verunglückt – nach dem Aufprall gegen die Wand ging sein Auto in Flammen auf und der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

«Das Auto ist in einen Bereich gefahren, in dem die Arbeiten abgeschlossen waren. Die Möbel für das neue Schuljahr waren schon da», erklärte der Escher Schöffe Christian Weis (CSV), nachdem er sich am Dienstagmorgen ein Bild vor Ort gemacht hatte. In einigen Räumen müsse man wegen des Rauchs nun putzen und neu streichen, doch an dem Unfallgebäude stehen wohl umfangreiche Arbeiten an. «Der Raum mit der Wand, das könnte zwei Monate dauern, hat uns der Experte gesagt», berichtete Weis – am schlimmsten sei aber nach wie vor der Tod des 38-Jährigen.