Luxemburg: «Wilde-Maus» kommt wohl mit blauem Auge davon

Adrenalin auf einem Jahrmarkt – nichts Ungewöhnliches. Doch seit vergangenen Freitag herrscht Aufregung um mehrere Vorfälle auf der Schueberfouer-Achterbahn «Wilde Maus XXL» . Nach Ausfällen der Bahn sind ungesicherte beziehungsweise unzureichend gesicherte Mitarbeiter auf Videos zu sehen, wie sie versuchen, stecken gebliebenen Waggons zu bewegen. Zum Erschrecken vieler Zeugen. «Wir hatten wirklich Angst um die Männer, die Gleise waren ja auch nass», berichtet etwa Claudine Michels über den Vorfall am vergangenen Freitag. Rettungskräfte sind jedoch keine alarmiert worden, wie CGDIS auf Nachfrage bestätigt. Bahn-Betreiber Max Eberhardt räumt indes den Fehler gegenüber L'essentiel ein, erklärt aber auch: «Es wird erwartet, das zwar alles professionell, aber auch schnell geregelt wird.»

Die Gewerbeaufsicht (ITM) ist nach eigenen Aussagen auch nicht benachrichtigt worden und entsprechend nicht ausgerückt. Eine Mahnung an die «Wilde Maus» sei hingegen inzwischen rausgegangen. Auch die Stadt Luxemburg, die letztendlich für die Sicherheit der Fahrgeschäfte samt Gästen Sorge zu tragen hat, beobachtet die Situation mit Argusaugen. «Dass jemand ungesichert auf ein Fahrgeschäft klettert, ist inakzeptabel», erklärt Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP). In den Schaustellerverträgen sei festgehalten, dass sämtliche Sicherheitsregeln für Kunden und Personal eingehalten werden müssen – «was hier nicht getan wurde.» Ein entsprechender Brief aus dem Rathaus sei schon auf dem Weg Richtung Glacis.