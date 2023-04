Medizinische Versorgung: Luxemburg will Ärzte aus dem Ausland mit modernsten Ausbildungstechniken locken

Das MTC solle nicht nur medizinische Talente nach Luxemburg holen und ausbilden, sondern auch den bereits hier tätigen Medizinern die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, so Marc Berna, Generaldirektor des Hôpital Kirchberg, während der Pressekonferenz. Pit Putzeys, orthopädischer Chirurg am HRS, erklärte indes, dass sich das Angebot an Mediziner verschiedenster Karrierestufen richte: an Studenten im zweiten Universitätsjahr, Assistenzärzte und medizinische Assistenten sowie an bereits ausgebildete Chirurgen. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) stellte in den Vordergrund, dass mithilfe des MTC die Sichtbarkeit und Attraktivität des Landes erhöht werden solle, um so dem drohenden Mangel an medizinischem Fachpersonal entgegenzuwirken.