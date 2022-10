«Grüne» Energie : Luxemburg will gegen EU-Entscheid vorgehen

In den Augen des Umweltministers, Claude Turmes (Déi Gréng), ist es eine «Provokation», was die EU-Kommission tut: In deren Verordnung vom 15. Juli wurde die neue Klassifizierung von Atom-und Gasstrom bekanntgemacht. Diese sollen künftig als nachhaltig eingestuft werden. Dagegen will Luxemburgs Energie- und Umweltminister – an der Seite Österreichs – vorgehen, wie die zuständigen Behörden am heutigen Montag mitgeteilt haben.