Bewerbung beim UN-Sicherheitsrat: Luxemburg will seine Rolle bei den Vereinten Nationen stärken

«Unsere gemeinsamen Werte, die Werte der Menschheit, hochhalten». Das ist das ehrgeizige Ziel, das Premierminister Xavier Bettel (DP) in seiner Rede am Samstag vor der UN-Generalversammlung in New York bekräftigt hat. «Aus diesem Grund ist Luxemburg Kandidat für den Sicherheitsrat für das Mandat 2031 bis 2032», fuhr er auf der 77. Sitzung vor Staats- und Regierungschefs fort.