Homeoffice für Grenzgänger: Luxemburg will Sozialversicherungsregel ändern

Am Mittwoch hat in der Abgeordnetenkammer die Anhörung zur Petition stattgefunden, die fordert, dass Arbeitnehmern in Luxemburg zwei Homeoffice-Tage pro Woche möglich sein sollen, auch Grenzgängern. Diese hatte fast 14.000 Unterschriften erzielt. Bisher herrscht zwischen in Luxemburg Ansässigen und ihren Pendler-Kollegen ein Ungleichgewicht: Während erstere problemlos quasi unbegrenzt von zu Hause arbeiten könnten, unterliegen Grenzgänger Regelungen, die ihnen Homeoffice zwar nicht unmöglich machen, aber das Ausmaß im Vergleich erheblich einschränken – sofern sie nicht riskieren wollen, dass sich steuerlich oder sozialversicherungstechnisch für sie etwas ändert.