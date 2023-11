Luxemburg: «Wir gewährleisten die Würde des Menschen bis zum Schluss»

Nicolas und Sarah sind Krankenpflegekräfte in der Geriatrie L'essentiel

Covid habe einige davon abgehalten, eine Karriere im Gesundheitswesen anzustreben. Anderen hätten sich gesagt: «Gerade jetzt, wo die Menschen uns dringend brauchen, hören wir nicht auf». Sarah Schwindt, 34, sieht ihren Beruf als Krankenpflegekraft eher als «Berufung» denn als reinen Broterwerb. Sie war früher Rettungssanitäterin und wurde nach der Pandemie vor eineinhalb Jahren Krankenschwester. Zusammen mit ihrem Kollegen Nicolas Legrétard, der kurz vor der Ankunft von Corona in Luxemburg in der Pneumologie angefangen hatte, arbeitet sie in der Geriatrie des Pflegeheims Elysis in der Hauptstadt.

Ein Bereich, der besonderes Fachwissen erfordert: «Einen alten Menschen pflegt man nicht wie einen jüngeren Erwachsenen oder ein Kind», sagt Sarah. «Man muss sich in allen Bereichen auskennen», erklärt Nicolas. So müsse man in der Lage sein, sein Pflegeverhalten anzupassen, man müsse eine Beziehung zum Patienten, aber auch zu dessen Familie aufbauen. Psychologiekenntnisse seien ebenfalls wichtig. «Man muss wissen, wie man mit Problemen umgeht». Die beiden nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um sich über die neuesten medizinischen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten oder ihren Umgang mit den Patienten zu perfektionieren.

Entscheidungen treffen

Krankenpflegekräfte in der Geriatrie müssen nicht nur die verschiedenen Beschwerden alternder Patienten behandeln, sondern auch in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, die auf die Situation des Einzelnen zugeschnitten sind. «Wir sind nicht mehr nur Ausführende, sondern entscheiden selbst über viele Dinge», sagt Sarah. Auch Teamarbeit sei wichtig. «Wenn wir uns nicht einig sind, setzen wir uns zusammen und diskutieren», berichtet Nicolas.

Sarah und Nicolas hören den Heimbewohnern zu, reagieren schnell und betonen die «menschlichen Werte des Berufs». «Es ist ein Beruf mit viel Verantwortung», sagt Nicolas. «Wir gewährleisten die Würde des Menschen bis zum Schluss». Man müsse außerdem eine gewisse Beziehung zum Tod haben. «Wir gewährleisten eine ganzheitliche Pflege, bis hin zur Palliativpflege», fügt Sarah hinzu. «Wir kümmern uns um den Patienten als Ganzes. Wir haben hier hochwertige Geräte und eine Lebens- und Arbeitsqualität zur Verfügung, die es uns ermöglichen, uns auf den Menschen zu konzentrieren».

«Menschlich bleiben»

Auf den Fluren des Elysis schieben die Pfleger die Rollstühle der Patienten oder gehen neben ihnen her, stützen sie, reden mit ihnen, scherzen. Manchmal entsteht unweigerlich eine Verbindung. Und wenn ein Mensch stirbt, können selbstverständlich Emotionen hochkommen. «Man muss menschlich bleiben», sagt Nicolas. Ohne sich jedoch dazu hinreißen zu lassen, stärker zu trauern als die Familie. «Bei der Sterbebegleitung und der anschließenden Totenwaschung verfügen wir über Techniken, die uns helfen, den Verstorbenen zu betrauern», fügt der Krankenpfleger hinzu, der dem Verstorbenen ein Wort des Abschieds anvertraut.

Am Ende sei es das Ziel, dass der Mensch in Frieden aus dem Leben scheide. «Wir sind nicht da, um den Tod zu beschleunigen oder zu verlangsamen, sondern um den Schmerz zu lindern», stellt Sarah fest. Der Beruf könne psychisch belastend sein, sei aber auch sehr bereichernd. «Jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte. Wir lernen von ihnen, jeder Tag ist anders.» Und in Ländern wie Europa, in denen die Bevölkerung immer älter wird, wird der Bedarf in diesem Bereich weiter steigen, was neue Chancen mit sich bringt.

