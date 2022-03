Ende der Telearbeit-Abkommen - «Luxemburg wird als Arbeitsort Attraktivität einbüßen»

Nach der Krise dürfte der Anteil der Telearbeit leistenden Personen weiterhin höher als im Jahr 2019 liegen, wie Vincent Hein, Wirtschafswissenschaftler bei der Idea Foundation mitteilt. Etwa die Hälfte der Arbeitsstellen in Luxemburg – mit seiner starken Dienstleistungsbranche – sind für das Homeoffice geeignet. «Es war schon immer ein attraktives Argument und ist es seit der Krise noch mehr», so Yannick Frank, Direktor von Moovijob. Vor allem in Luxemburg, wo Unternehmer aufgrund des Fachpersonalmangels Schwierigkeiten hätten, Mitarbeiter einzustellen. Bestimmte Jobprofile seien daher in einer gewissen Machtposition gegenüber dem Arbeitgeber.

Nach zwei Jahren Einschränkungen und Lockdowns «haben Arbeitnehmer neue Gewohnheiten entwickelt», so Frank. Diese hätten nun bei der Bewerbung in einer Firma mehr Anspruch auf «Wellnesskriterien». «Ein Unternehmen, das nicht auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter eingeht, wird Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten», sagt er.

Weitere Hindernisse

Doch für die zahlreichen Grenzgänger kann das Homeoffice aufgrund des bilateralen Steuerabkommens weiterhin nur begrenzt eingesetzt werden. Laut Hein wird «Luxemburg als Arbeitsort Attraktivität einbüßen» und mit anderen Arbeitsgebieten, die versuchen Talente anzuziehen, in Konkurrenz stehen. Für Arbeitnehmer sei es dennoch «denkbar, die festgelegte jährliche Schwelle von 19 Tagen in Deutschland und 34 Tagen in Belgien und Frankreich zu überschreiten», sagt Hein, zumal nur die Tage, die die Grenze überschreiten im Wohnsitzstaat besteuert werden». Außerdem könnten «gewisse Pendler in Frankreich dadurch in Frankreich sogar weniger Einkommenssteuer bezahlen», so Hein.