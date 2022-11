Humanitäre Hilfe : Luxemburg wird Überlebende der «Ocean Viking» aufnehmen

TOULON/LUXEMBURG – Das Rettungsschiff «Ocean Viking» hat am heutigen Freitagmorgen im Militärhafen von Toulon angelegt. Einige der Geretteten sollen im Großherzogtum aufgenommen werden, wie das luxemburgische Außenministerium mitgeteilt hat.

Das Rettungsschiff legte am Freitagmorgen in Südfrankreich an. AFP

Das Rettungsschiff «Ocean Viking» hat mit 230 Migranten an Bord das südfranzösische Toulon erreicht. Wie die französischen Behörden mitteilten, legte das Schiff der Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Freitagmorgen im Militärhafen von Toulon an. Es ist eine Premiere in Frankreich, die zu starken Spannungen mit Italien geführt hat. Nachdem sich Italien tagelang geweigert hatte, das Schiff anlegen zu lassen, erteilte Frankreich am Donnerstag eine Anlegeerlaubnis für Toulon. Aus Protest setzte die französische Regierung aber die geplante Aufnahme von 3500 Flüchtlingen aus Italien aus.

Zwei Drittel der Personen würden in neun verschiedene Länder umgesiedelt, erklärte das zuständige Ministerium: «Luxemburg wird sich an den Solidaritätsbemühungen beteiligen, indem es im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufnimmt», so das luxemburgische Außenministerium auf L'essentiel-Anfrage. Das Ministerium erklärte zudem, dass eine genaue Zahl zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden kann. Frankreich selbst plane ein Drittel der Migranten an Bord des Schiffes aufzunehmen, wie Innenminister, Gérald Darmanin erklärt hat. Demnach werde Deutschland voraussichtlich etwa 80 von ihnen aufnehmen, andere Gerettete werden nach Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Litauen, Malta, Portugal und Irland gehen.

An Board der «Ocean Viking» waren auch 57 Kinder. AFP

Innenminister Gérald Darmanin sagte, Frankreich habe der «Ocean Viking» ausnahmsweise das Einlaufen in einen französischen Hafen gestattet. Nach internationalem Recht sei Italien für die Aufnahme des Rettungsschiffes zuständig gewesen.

Die Männer, Frauen und Kinder an Bord des Rettungsschiffs wurden vor der Küste Libyens gerettet und stammen zum Teil aus Ländern, in denen Krieg herrscht. Diese Personen werden in einer «Wartezone» außerhalb des Militärhafens auf einem Zentrum auf der Halbinsel Giens in der Gemeinde Hyères, westlich von Toulon, untergebracht. Die Notunterkunft könnte etwa 20 Tage lang bestehen bleiben. Die Überlebenden an Bord der «Ocean Viking», darunter 57 Kinder, «werden das Verwaltungszentrum, in das wir sie bringen werden, nicht verlassen können und werden sich daher technisch gesehen nicht auf französischem Boden befinden», so der französische Innenminister.

Seit Jahresbeginn sind laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 1891 Migranten bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen, im Mittelmeer verschwunden, davon 1337 im zentralen Mittelmeer.