Vereinte Nationen: Luxemburg wirft Frankreich übermäßige Gewaltanwendung vor

Bei den aktuellen Demonstrationen in Frankreich kommt es immer wieder zu Ausschreitungen.

Angriffe auf Migranten, rassistische Profilerstellung und Polizeigewalt: Die Vereinten Nationen (UN) haben am Montag Frankreich bezüglich der Menschenrechtslage im Land kritisiert. Die 193 UN-Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen müssen regelmäßig über die Menschenrechtssituation in ihrem Land berichten und sich an die Empfehlungen ihrer Kollegen halten.