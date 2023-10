Luxemburg: Wohnkosten fressen immer mehr vom Einkommen auf

Manche Einwohner haben im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aufgewendet – eine Steigerung um zehn Prozentpunkte seit 2017, wie das Statistikamt Statec am Montag in seinem Bericht «Travail et cohésion sociale» (Arbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt) dargelegt hat. Betroffen waren demnach insbesondere Haushalte des Einkommensquintils 1, also das Fünftel der luxemburgischen Haushalte mit dem niedrigsten Einkommen, Mieter und Alleinstehende unter 65 Jahren.