Claude Meisch: Luxemburg zahlt mehr als 140 Euro für Stipendien – und legt drauf

Diese Zahlen entsprechen etwa denjenigen des vorherigen akademischen Jahres. Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der genehmigten Stipendien jedoch insgesamt um 24 Prozent gestiegen. Die Zahl der Hilfen, die nicht in Luxemburg wohnenden Studierenden gewährt wurden, stieg um 36,6 Prozent. Insgesamt wurden für Studienbeihilfen im vergangenen Jahr 142,7 Millionen Euro ausgegeben, davon 75,1 Millionen an ortsansässige und 67,6 Millionen an nicht-ortsansässige Studierende. Zu diesen direkten Förderungen kommen Darlehen. Der Staat vergab Darlehen im Wert von 117 Millionen Euro, davon 63,3 Millionen an in Luxemburg wohnende Studierende und 53,7 Millionen an Studierende im Ausland. Damit steigt der Gesamtbetrag der laufenden Darlehen auf 635,4 Millionen Euro.