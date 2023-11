Luxemburg: «Zwei Nächte im Zelt werden sie nicht abschrecken»

600 Betten ab Ende November

Sérgio Ferreira, politischer Direktor des Vereins zur Unterstützung eingewanderter Arbeitnehmer ASTI, kritisiert «ein Versagen der Asylpolitik». Angesichts der Konflikte sei der Zustrom weitgehend vorhersehbar gewesen. «Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass Europa eine Festung sein kann. Diese Männer haben eine unmenschliche Reise hinter sich. Zwei Nächte in Zelten werden sie nicht davon abhalten, Asyl zu beantragen», so Ferreira.

Angesichts der Not der Migranten kündigte der Minister an, dass LuxExpo ab Ende November bis zum 31. Januar 600 Betten bereitstellen werde. Was die unmittelbare Zukunft betreffe, sei man «weiterhin sehr in Sorge», was die noch den nächsten Tagen eintreffenden Asylsuchenden betreffe, betont Catherine Warin. «Der Staat verfügt über Infrastrukturen wie die des Nationalen Jugenddienstes und der Armee». Diese müssten genutzt werden, um die Menschen in der Zwischenzeit unterzubringen, fordert Sérgio Ferreira.