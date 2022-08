Belgien : Luxemburger Auto in Zusammenhang mit einem Mordfall gesucht

Am Montag, den 18. April 2022, wurde gegen 20.35 Uhr ein Mann in einem Fahrzeug in der Rue Dubois-Thorn in Molenbeek-Saint-Jean, eine Gemeinde der Region Brüssel-Hauptstadt, erschossen. Im Rahmen der Ermittlungen veröffentlichte die belgische Polizei einen Zeugenaufruf, um die Verdächtigen zu finden, die in einem weißen Skoda Scala mit luxemburgischem Kennzeichen unterwegs waren.