Großregion: Luxemburger Auto liefert sich Feld- und Wiesenverfolgung mit Polizei

In der Nähe des rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein hat sich der Fahrer eines Wagens mit luxemburgischem Kennzeichen eine filmreife Verfolgungsjagd mit Polizeibeamten geliefert – so zumindest liest sich die anschließende Pressemitteilung der Polizei. Demnach wollte eine Streife am gestrigen Donnerstagmorgen den BMW und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen, woraufhin dieser sich mit «deutlich überhöhter Geschwindigkeit» aus dem Staub machen wollte.