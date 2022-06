Jahresbilanz: Luxemburger Automobilclub fährt 2021 deutlich mehr Einsätze

Vor der Fahrt in den Urlaub sollte das Auto noch einmal durchgecheckt werden.

Im Jahr 2021 haben die 30 Einsatzfahrzeuge des Automobile Club du Luxembourg (ACL) genau 1.403.420 Kilometer zurückgelegt. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die der ACL am Freitag vorgelegt hat. Das entspricht einer 35-fachen Umrundung der Erde. Der Direktor des ACL, Jean-Claude Juchem, zeigte sich besorgt über den Anstieg der Einsätze. In Luxemburg stieg deren Zahl um 10 Prozent, im Ausland um 20 Prozent. Seiner Meinung nach «altert der luxemburgische Fahrzeugpark und die Leute investieren weniger in die vorbeugende Wartung» ihrer Fahrzeuge.