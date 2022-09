Zwischenbilanz: Luxemburger Bäder erstmals seit drei Jahren wieder gut besucht

Andere Zeiten: Im Remicher Schwimmbad zählt man bis zu 1800 Badegäste an einem Tag.

45.000 Menschen: So viele erwarte man über den Sommer verteilt im örtlichen Freibad. Jacques Sitz, Bürgermeister von Remich, klingt optimistisch: «Im Mai gingen die Zahlen langsam nach oben, dann stetiger.» Man liege zwar noch immer 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Dennoch sei es «kein Vergleich» zu den zwei Jahren der Pandemie.

Ähnlich äußert sich Véronique Alves Batista. Sie leitet das Aquasud in Oberkorn: «Wir hatten einen guten Sommer». 30.000 Menschen hätten das Freibad besucht. Das entspreche etwa dem Niveau von 2019. Wegen des warmen Wetters und eines Besucheransturms habe das Bad die eigentliche Höchstkapazität von 1500 Besuchern übertroffen – mehrfach. Das habe es zwar früher schon gegeben – allerdings «über einen kürzeren Zeitraum».

In Remich habe man zu Spitzenzeiten bereits 1800 Besucher gezählt, so der Bürgermeister. Dennoch schreibe das Bad nach wie vor rote Zahlen. «Zwischen 200.000 und 500.000 Euro» liege die Summe. Das Bad bleibe bis mindestens 15. September geöffnet. In Oberkorn werden Anfang September die üblichen Wartungsarbeiten vorgenommen. Danach öffnet das Hallenbad wieder, während das Freibad den Winter über geschlossen wird.