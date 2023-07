Luxemburg: Luxemburger Bahnhof – Ein Mann wurde Opfer einer Messerattacke

Auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Luxemburg kam es am Donnerstag laut Polizei zu einem besonders gewalttätigen Übergriff. Ein Mann meldete sich bei Beamten und zeigte diesen eine Verletzung an der Hüfte. Er versicherte, von einer dritten Person niedergestochen worden zu sein.

Ebenfalls am Donnerstag wurde ein Mann festgenommen, der gegen 2 Uhr nachts in Esch-sur-Alzette in der Rue Caspar-Mathias Spoo auf offener Straße mit einer Airsoft-Pistoleum sich geschossen und eine Person bedroht haben soll. Der Verdächtige wurde festgenommen, nachdem in seiner Wohnung ein "Arsenal" an Luftdruckwaffen entdeckt worden war.