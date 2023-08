Dreiste Vermieter: Luxemburger befürchten Engpässe durch steigende Mieten

Im Falle einer Meinungsverschiedenheit können sich Betroffene an die zuständige Mieterkommission wenden.

Die Mieten steigen hierzulande stetig weiter in luftige Höhen. Bereits jetzt befürchten immer mehr Menschen in Luxemburg, bei ihren Wohnkosten bald in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Davon geht auch die Mieterschutzvereinigung aus. Selbst Sozialämter würden fragen, ob Vermieter vermehrt Eigenbedarf anmelden würden, um Mieter vor die Tür zu setzen, erzählt Vereinigungspräsident Jean-Michel Campanella.