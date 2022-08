EU-Organic Awards : Luxemburger Bio-Landwirt will der beste der EU werden

Tom Kass aus Rollingen hat die Chance, «bester Bio-Landwirt» bei den EU-Organic Awards zu werden. Sein Bauernhof Kass-Haff ist einer der drei Finalisten in dieser Kategorie, wie der Hof in einer Pressemitteilung am Freitag bekanntgibt.

Die EU-Kommission vergibt die Auszeichnung in insgesamt sieben verschiedenen Kategorien in diesem Jahr zum ersten Mal. Damit sollen «herausragende Leistungen in der ökologischen Wertschöpfungskette» gewürdigt werden, wie Kass-Haff erklärt. Die Kategorie «bester Bio-Landwirt» zeichnet Betriebe aus, die «mit ihrem innovativen Projekt einen Mehrwert für die Region bieten», so der nominierte Hof.