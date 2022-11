Camprilux : Luxemburger Campingverband zieht positive Saison-Bilanz – mit Abstrichen

LUXEMBURG – Nach zwei schwierigen Jahren blickt der Verband Camprilux auf eine erbauliche Saison auf Vorkrisen-Niveau zurück. Problemfrei ist die Branche dadurch allerdings nicht.

Der Campingverband sieht Campen in Luxemburg auf Erflogskurs. Editpress (Archiv)

Der Campingverband Camprilux freut sich über eine gute Saison. «Nach 2020 und 2021 mit ihren einschneidenden Ereignissen – der Corona-Krise und der Hochwasserkatastrophe – hat sich der Campingtourismus in Luxemburg gut erholt», so der Verband in einer Pressemitteilung am Montag. Die Mehrheit der Mitglieder habe angegeben, mindestens das Niveau von 2019 oder sogar mehr erreicht zu haben.

Als Grund nennt Camprilux das sonnige Wetter, das insgesamt das Interesse an Outdoor-Aktivitäten und Camping gesteigert habe. Die Saison zog sich durch die lange Warmphase teils bis in den Oktober. Zudem seien wieder mehr ausländische Gäste gekommen, insbesondere aus den Niederlanden. Doch auch Gäste aus Spanien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Frankreich und der Schweiz habe es in der Saison ins Großherzogtum gezogen.

Wermutstropfen: Eine «vorsichtige Prognose», so der Verband, deute darauf hin, dass der Umsatz nicht proportional zu dem Wiederaufschwung gestiegen zu sein scheine. Zudem ließen die gestiegenen Energiepreise die Gewinne schrumpfen. «Ein Faktor, der zusammen mit dem Arbeitskräftemangel, der in diesem Jahr kritische Ausmaße angenommen hat, den gesamten Sektor stark zu beeinträchtigen droht.» Manche Betreiber mussten den Angaben nach wegen fehlenden Personals ihre Gastro-Bereiche schließen.

Ein Comeback hat Camprilux beim klassischen Zelt beobachtet: «Insbesondere Familien, Wanderer und Einsteiger finden (wieder) Gefallen am ‹einfachen› Zelten», so der Verband. Originelle Unterkünfte zum Glamping, Chalets, Pods und Schlaffässer seien jedoch weiterhin gefragt.

Trotz unsicherer Zukunft durch die allgemeine Wirtschaftslage sieht der Verband das Campinggeschäft in Luxemburg «weiterhin auf Erfolgskurs». «Luxemburg wird schon seit einigen Jahren nicht mehr nur als Zwischenstopp für eine Weiterreise in den Süden genutzt und hat seinen festen Platz [….] unter den Tourismusdestinationen gefunden», so Camprilux.