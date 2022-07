Ahnenforschnug : Luxemburger, die auf Spurensuche in der eigenen Familie sind

LUXEMBURG – Wer die Geschichte seiner Familien entdecken will, ist in der Genealogie bestens aufgehoben. So haben auch Isabel Macedo und Loïc Domange die Ahnenforschung zu ihrem Hobby gemacht.

Isabel Macedo hat den Stammbaum ihrer Familie zurückverfolgt. Vincent Lescaut

Isabel Macedo nennt die Genealogie ihr Steckenpferd: Sie sucht nach ihren Vorfahren, um herauszufinden, woher sie kommen. Die Frau aus Niederkerschen konnte den Stammbaum ihrer Familie über einen Zeitraum von 200 Jahren zurückverfolgen, wie sie erzählt. «Meine Familie väterlicherseits stammt aus Portugal. Die Vorfahren meiner Mutter lebten in Skandinavien», sagt Macedo. Ihre Leidenschaft konnte sie gewissermaßen zum Beruf machen: Sie arbeitet im Biergeramt in Differdingen.

Wie recherchiert man seinen Stammbaum? «Ich benutze die Internetseite filae.com, die zwar kostenpflichtig, aber sehr hilfreich ist, um die Suche zu organisieren», erklärt Loïc Domange, ebenso leidenschaftlicher Ahnenforscher: «Dann kontaktiere ich die Gemeinden, um die Geburts- und Sterbeurkunden zu erhalten.» Die Archive sind für Dokumente, die älter als 100 Jahre sind, öffentlich zugänglich. Er sagt, dass er so Vorfahren bis ins Jahr 1798 identifiziert habe – aus Frankreich, Belgien und Luxemburg.

Im Biergeramt in Differdingen erhalte Isabel Macedo manchmal derartige Anfragen von Menschen, die es ein Stück bis zum Großherzogtum haben. Vor kurzem habe sie ein Mann aus der Normandie in Frankreich kontaktiert, der nach den Spuren einer Tante suchte, die im Großherzogtum gelebt hatte.