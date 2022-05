Luxemburg: Luxemburger erhalten mehr Freiheiten bei ihrer Trauung

Paare in Luxemburg genießen bald mehr Freiheiten, wenn es um die Planung ihrer Hochzeit oder PACS-Zeremonie geht.

Ob in Parks, historischen Denkmälern oder Kulturzentren: Das Großherzogtum will Paaren bei der Planung ihrer Trauung oder der eingetragenen Lebenspartnerschaft (PACS) mehr Flexibilität und Freiheiten lassen – und nicht mehr nur auf den Festsaal des Rathauses bestehen. «Der Tag der Hochzeit oder des PACS ist einer der schönsten Tage eines Paares, wir wollen die Zeremonie noch schöner machen», sagte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) am Dienstag bei der Vorstellung der Reform der «zivilen Zeremonien».