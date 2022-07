Corona: Luxemburger Expertenrat bezieht Stellung zur Impfpflicht-Frage

Eine neue Debatte zur Impfpflicht bahnt sich in Luxemburg an – mitten in der aktuellen Corona-Sommerwelle. Der von der Regierung beauftragte Expertenrat will am heutigen Dienstagmorgen erneut Position zu dem polarisierenden Thema beziehen. Fünf Spezialisten bewerten dabei den Nutzen einer Impfpflicht, sollte sie eingeführt werden.