Sich und andere schützen: Luxemburgs Einwohner fangen sich vermehrt Chlamydien ein

Chlamydien, Gonorrhöe, Syphilis…: Jeden Tag stecken sich weltweit etwa eine Million Menschen mit einer sexuell übertragbaren Infektion (STI) an. Auch in Luxemburg nehmen diese Infektionen deutlich zu, wie aus Zahlen hervorgeht, die das Gesundheitsministerium am Montagmorgen veröffentlicht hat. So stieg die Zahl der gemeldeten STI von 1755 im Jahr 2021 auf 2171 im vergangenen Jahr, eine Steigerung um 23,7 Prozent. Nach Angaben des Ministeriums ist das vor allem auf Chlamydien-Fälle zurückzuführen – eine Krankheit, die auch zu Unfruchtbarkeit führen kann.