«House of Boys» : Luxemburger Film hat Brüssel bezaubert

LUXEMBURG - Der Film des Regisseurs Jean-Claude Schlim hat beim Brüsseler Festival des schwulen und lesbischen Films abgeräumt. «House of Boys» erhielt den Publikumspreis.

Nach dem luxemburgischen Filmpreis hat Jean-Claude Schlim mit seinem Film «House of Boys» auch beim 25. Festival des schwulen und lesbischen Films in Brüssel abgeräumt. Fast 88 Prozent der Festivalbesucher stimmten für den Film des Luxemburgers ab, der mit etwa fünzig Mitbewerbern im Programm lief.

«House of Boys» erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der auf der Reise nach Amsterdam die Schwulenszene der 80er Jahre zwischen Sex, Musik und Aids entdeckt. Der auf Deutsch gedrehte Film war bereits Ende 2009 in den luxemburgischen Kinos und im Dezember 2010 in Deutschland gelaufen.