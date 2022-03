Nach Belgien : Luxemburger Firma liefert mangelhafte Masken aus

LUXEMBURG/BELGIEN – Bei einer in Luxemburg niedergelassenen Firma bestellte der belgische Staat rund 15 Millionen Schutzmasken. Es wurde minderwertige Ware geliefert.

Ab dem 15. Juni wollen die belgischen Behörden rund zwölf Millionen Schutzmasken an die Bevölkerung verteilen. Weitere sechs Millionen will der Staat einlagern. 15 von den insgesamt 18 Millionen Masken wurden bei der in Luxemburg niedergelassenen Firma Avrox bestellt. Im Vertrag wurde festgelegt, dass zum 24.Mai geliefert werden soll. Da Belgien in größerem Maße von der Corona-Pandemie getroffen wurde, hatte der Staat die Ware fieberhaft erwartet. Es kam allerdings zu Lieferverzögerungen. Bis zum heutigen Tag wurden in Belgien insgesamt 59.569 Personen positiv auf das Virus getestet, 9619 Menschen haben die Krankheit nicht überlebt. Zum Vergleich: In Deutschland gab es bisher 8845 Todesopfer im Zusammenhang mit Sars-CoV-2.

Den belgischen Medien zufolge sei die Enttäuschung über die in Asien hergestellten Masken jedoch groß gewesen. Die belgische Regierung habe nämlich insgesamt 32 Millionen Euro (exklusive Mehrwertsteuer) für Masken ausgegeben, die weder den belgischen noch den internationalen Hygienevorschriften entsprechen, wie die Zeitung Le Soir berichtet.

Laut belgischen Behörden müssen «die Masken eine halbe Stunde bei einer Mindesttemperatur von 60 Grad waschbar sein, um desinfiziert werden zu können». Das wurde vom internationalen Gesundheitsexperten Yves van Laethem bestätigt. «Die Masken werden bei 60 Grad mit den üblichen Waschmitteln gewaschen», sagte er in einer von RTLInfo ausgestrahlten Pressekonferenz. Die Schutzmasken, die nach Belgien geliefert wurden, sind allerdings nur von Hand und bei einer Höchsttemperatur von 30 Grad waschbar.

«Briefkastenfirma ohne Fachkenntnisse»

Gegenüber den Medien erklärte Verteidigungsminister Philippe Goffin: «Zu Beginn gab es diese Anforderung tatsächlich. Daraus wurde dennoch eine Empfehlung». Die belgische Armee – die mit der Verteilung der Masken an die Apotheken des Landes beauftragt wurde – bestätigte, dass es sich um Masken von sehr guter Qualität handele. Belgien habe jedoch die Masken eines anderen Herstellers bereits abgelehnt, weil diese nicht bei 60 Grad waschbar waren.

Von der Firma Avrox sind nur schwer Spuren zu finden. Sie befindet sich im Zentrum der Luxemburger Hauptstadt und ist bei Editus als «Handelsunternehmen» in der Avenue Monterey und seit März 2017 im Bereich Textilgroßhandel in der Rue de Bastogne im Handelsregister eingetragen. Im vergangenen Mai hatte der belgische Abgeordnete Michaël Freilich einen Bericht über die Maskenhersteller verfasst. Darin steht, dass Avrox von einem in Malta lebenden jordanischen Millionär, Mohamed Yasin Al-Talhouni, gegründet wurde – mit einem Kapital in Höhe von 60.000 Euro.

Zum Zeitpunkt der Bestellung hatten sich einige in der belgischen Textilindustrie tätigen Firmen über Avrox gewundert – sie hatten noch nie von dem Unternehmen gehört. Außerdem kritisierten sie, dass die Schutzmasken nicht im eigenen Land hergestellt werden sollten. Die Berufsverbände bedauerten damals die Tatsache, dass die Regierung «eine luxemburgische Briefkastenfirma ohne nachgewiesene Fachkenntnisse in der Herstellung oder im Vertrieb von medizinischer Schutzkleidung gewählt hatte, während in Belgien die dafür notwendige Infrastruktur bereits bestanden hatte. Die Firma Illbebag hat sogar eine Klage vor dem Staatsrat eingereicht, um die Ablehnung ihres Angebots anzufechten.