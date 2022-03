Französisch-Guayana : Luxemburger für eine Hand voll Gold getötet

Ein 67-jähriger Luxemburger, der in Französisch-Guayana bei einer Goldwäscherei arbeitete, ist am Freitag umgebracht worden.

Der 67-jährige Luxemburger Georges Haeck, Chef einer Goldwäscherei, ist am Freitag in Französisch-Guayana, einem Departement Frankreichs, umgebracht worden. Laut der Internetseite franceguyane.fr wurden er und vier seiner Kollegen von fünf bewaffneten Tätern angegriffen, als sie sich auf dem Weg zu einer Goldmine befanden.

Bei dem Angriff auf Goldminenarbeiter handelt es sich um die zweite Attacke dieser Art in dieser Gegend von Französisch-Guayana innerhalb der letzten zwei Monate. So klauten fünf bewaffnete Männer bereits am 10. September 2,5 Kilogramm Gold, das mehr als 100 000 Euro wert sein soll.