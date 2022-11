WM 2022: Luxemburger Geschäfte locken Fußballfans mit Public Viewings

Aus Protest gegen die umstrittene WM in Katar hatte sich die Stadt Luxemburg gegen die Veranstaltung von Public Viewings entschieden. Bars und Einkaufszentren dagegen haben sehr wohl die Gelegenheit genutzt, potentielle Kunden mit der Übertragung des Turniers auf großen Leinwänden zu locken. Gerade wo es bei der WM in diesem Jahr draußen kalt und ungemütlich ist, scheinen die Luxemburger das Angebot nur zu gerne anzunehmen.

Im Shopping Center Cloche d'Or waren die Spiele Frankreich-Dänemark und sogar Polen-Saudi-Arabien ein voller Erfolg. «Das hebt die Stimmung während der Arbeit», freut sich Sonia, die in einem Restaurant arbeitet. «Der Bildschirm zieht Kunden an und mit all den Kulturen, die im Großherzogtum leben, ist auch bei jedem Spiel etwas los.»

«Es ist sowieso zu kalt, um draußen Fußball zu gucken»

Regel Nummer 1 in den Lokalitäten in der Cloche d’Or lautet seit WM-Beginn, bloß einen Bogen um das Sichtfeld der Fußballfanatiker auf die Leinwände zu machen. «Ich liebe die WM-Atmosphäre, auch wenn es in Katar ist. Wir trinken heiße Getränke vor den Spielen, das passt super», schwärmt Frankreich-Fan Sabrina. «Vier Spiele am Tag, das ist top!»