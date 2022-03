Buzz des Tages : Luxemburger gönnt sich Drink mit Hagelkörnern

Eine Unwetter-Front rollte am Montagabend durch Luxemburg. Ein Mann aus Osweiler sammelte kurzerhand ein paar Hagelkörner ein – und mixte sich einen Likör-Drink.

