«The Walking Dead»: Luxemburger goes Hollywood – Michael Erpelding über seine Rolle bei Erfolgsserie

«Es war unglaublich, mitten in Paris Seite an Seite mit so großen Namen wie Norman Reedus (The Walking Dead) und Clémence Poesy (Harry Potter) zu spielen. Ich liebe diese Serie, damit ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen», so der 42-Jährige, dessen Sohn ebenfalls großer Fan der Zombie-Horror-Serie ist. Dieser bekam auch etwas vom Hollywood-Glanz ab, als er plötzlich den «The-Walking-Dead»-Star Norman Reedus alias Daryl Dixon im Video-Call hatte. «Ich war gerade beim Mittagessen mit Norman, als mich mein Sohn anrief. Als erfuhr, dass er ein Riesenfan seines Serien-Charakters ist, kam Norman prompt rüber und begrüßte ihn während unseres Videoanrufs», erzählt der Darsteller von dem besonderen Moment, der seinen Sohn immer noch zum Schwärmen bringe.