Sarah Aoutar: Luxemburger Grenzgängerin will Miss France werden

Lebe Deinen Traum. So könnte der Wahlspruch Sarah Aoutars lauten. Neben ihrer vielversprechenden Karriere im Bereich Investmentfonds möchte die 25-Jährige am 8. Oktober dieses Jahres Schönheitskönigin werden. «Ich habe die Missen schon bewundert, als ich noch ganz klein war», erzählt die in Luxemburg beschäftigte Grenzgängerin. Nun möchte sie selbst Miss Lorraine werden, um anschließend sogar an der Miss-France-Wahl teilzunehmen.