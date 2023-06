Statec-Umfrage: Luxemburger Haushalten fällt es immer schwerer, über die Runden zu kommen

Fast jeder fünfte befragte Haushalt hat angebeben, dass das verfügbare Einkommen noch vor Monatsende aufgebraucht sei. Pexels (Symbolbild)

Auch wenn die Inflation an Fahrtwind verloren hat, sind die Preise für Lebensmittel, Kraftstoff und Co. noch immer vergleichsweise hoch. Das nationale Statistikamt Statec hat bei Luxemburger Haushalten nachgefragt, wie sie mit ihrem verfügbaren Budget klarkommen. Ernüchterndes Ergebnis der am heutigen Dienstag veröffentlichten Umfrage: 21,3 Prozent der Befragten geben an, dass das verfügbare Einkommen meist nicht bis Ende des Monats reiche. Damit bestätigt die Statec-Studie wieder einmal einen andauernden Trend. Materielle Entbehrungen sind weiterhin Teil des Alltags vieler Haushalte des Großherzogtums.

Dabei wird deutlich: Gerade Familien mit Kindern haben es schwer, über die Runden zu kommen. «Haushalte mit unterhaltsberechtigten Kindern schätzen ihre finanzielle Situation am schlechtesten ein», so die Statec-Analysten, die über drei Monate 4000 Haushalte befragt haben.

Wie gut kommst Du mit Deinem Haushaltsbudget über die Runden? Super! Ich verdiene gut und muss mir über Geld keine Sorgen machen. Gut. Es reicht bis zum Monatsende, aber sparen kann ich nichts. Durchwachsen. Mal reicht's – mal nicht. Katastrophal! Ich komme vorne und hinten nicht hin mit meinem verfügbaren Einkommen!

Mit mehr als einem Drittel der Befragten (35,5 Prozent) stellt die Gruppe der Alleinerziehenden mit mindestens einem unterhaltsberechtigten Kind den größten Anteil der unter finanziellem Druck stehenden. Ähnlich hoch war der Prozentsatz bei den Haushalten, die aus zwei Erwachsenen und drei oder mehr unterhaltsberechtigten Kindern bestehen. Hier gaben 30,6 Prozent an, dass ihr Haushaltsbudget noch vor Ende des Monats aufgebraucht sei.

Mietrückstand und Belastung durch laufende Zinsen

Tierarztrechnung, Autoreparaturen oder kaputte Haushaltsgeräte: Auch bei ungeplanten Ausgaben zeigt sich – der Gürtel schnallt sich bei Luxemburger Haushalten immer enger. «Im Jahr 2022 gaben 19 Prozent der befragten Haushalte in Luxemburg an, nicht in der Lage zu sein, sich unvorhergesehene Kosten von 1900 Euro allein aus ihren verfügbaren finanziellen Mitteln leisten zu können», so das Statec. Entsprechend dieser Umfragewerte bleiben Freizeitaktivitäten oder fällige Rechnungen zunehmend auf der Strecke. So geben 2,1 Prozent der Befragten an, mit der Zahlung der Miete im Verzug zu sein, 3,7 Prozent haben Schwierigkeiten, ihre laufenden Rechnungen zu begleichen. 17,5 Prozent empfinden ihre Belastung durch Kreditzinsen oder andere Verbindlichkeiten als kaum stemmbar.