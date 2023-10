Luxemburger in Tel Aviv: «Wir bleiben in Israel, unsere Familie braucht uns»

Als Robi Wolf und seine Frau aus Esch/Alzette Anfang des Monats nach Israel gereist sind, um den Geburtstag ihrer Enkelkinder zu feiern, hatten sie in keinster Weise die Eskalation der vergangenen Tage kommen sehen. Doch der Angriff der Hamas hat mittlerweile die schreckliche Bilanz von mehr als 1300 Toten in Israel und mehr als 1400 im Gazastreifen.

In Tel Aviv blieb die luxemburgische Familie bisher vor Schlimmerem verschont, doch der Raketenbeschuss der Hamas schafft ein Klima des Terrors, dem es sich nur schwer entziehen lässt. «Wenn es Alarm gibt, krampft sich uns der Magen zusammen. Es können zwei am Tag sein, aber auch fünf ab 6.30 Uhr morgens», sagt der luxemburgische Rentner.

Trotz des Krieges kommt es für das Ehepaar nicht in Frage, nach Esch zurückzufliegen. «Wir haben beschlossen, zu bleiben, solange sich die Lage nicht beruhigt.» Mehr Angst hätten sie, wenn sie nicht vor Ort wären: «Mein Sohn lebt hier und braucht uns als Babysitter für die Kinder». Um ihre vier und acht Jahre alten Enkelkinder nicht den Bildern des Konflikts auszusetzen, lassen die beiden tagsüber den Fernseher ausgeschaltet. Am Abend ist für sie dann in den Medien die buchstäbliche Apokalypse zu sehen. «Getötete Babys, brennende Häuser – das ist unmenschlich. Meine Mutter hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Hier ist es wie während dieser Zeit», so Robi Wolf.