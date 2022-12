Motorsport-Event: Luxemburger Ingenieur wagt sich mit «Fast-Oldtimer» in die Rallye Dakar

RIYAD/LUXEMBURG – Jean-Christophe Moine erfüllt sich einen lang gehegten Traum und nimmt mit einem Nissan-Geländewagen aus dem Jahr 1996 an der Dakar Classic teil. Los geht es am 1. Januar.

Zusammen mit seinem Beifahrer Lionel Jadot möchte Jean-Christophe Moine mit einem Nissan Patrol Y60 die Rallye bestreiten.

Jean-Christophe Moine, Ingenieur bei BorgWarner in Niederkerschen, ist am gestrigen Dienstag ins Flugzeug nach Saudi-Arabien gestiegen, um endlich seinen Traum zu verwirklichen: die Teilnahme an der Rallye Dakar, die am kommenden Samstag losgeht. Der Franzose wird allerdings in der Classic-Kategorie der Rallye starten, die es seit 2021 gibt und bei der – wie der Name sagt – nur klassische Rallyefahrzeuge, die vor 2000 gebaut wurden, eingesetzt werden dürfen.

Zusammen mit seinem Beifahrer Lionel Jadot, den er beim gemeinsamen Schulbankdrücken während seiner Ingenieurausbildung in Metz kennengelernt hat, wird er mit einem Nissan Patrol Y60 aus dem Jahr 1996 an den Start gehen. Mit seinen 26 Jahren ist der Wagen also schon bald im Oldtimer-Alter. Der Nissan ist bereits zum fünften Mal bei der Dakar Rallye dabei, zuvor allerdings nicht der Classic-Kategorie.