Europäischer Haftbefehl : In Luxemburg gesuchter Juwelierdieb in Hamburg verhaftet

Beim Überfall in Differdingen am 17. Januar wurden zwei Angestellte leicht verletzt.

«Der 65 Jahre alte Mann hatte sich nach seiner Flucht am 20. Januar 2023 in Hamburg der Polizei gestellt», heißt es von Seiten der Polizei. Am 22. Februar 2023 sei er auf Basis eines europäischen Haftbefehls an die Luxemburger Justiz ausgeliefert worden. Anschließend wurde er einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für den Mann anordnete, so die Beamten. Die Ermittlungen laufen weiter.