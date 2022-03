Online-Handel : Luxemburger kaufen am liebsten Bücher online

LUXEMBURG - Die Einwohner Luxemburgs gehören zu den größten Kunden von Online-Shops in Europa - 73 Prozent der Bevölkerung shoppte 2012 im Netz.

Fast 60 Prozent der Europäer nutzen das Internet zum Einkaufen. Das europäische Statistikamt Eurostat hat untersucht, in welcher Anteil der Bevölkerung der EU-Staaten in den vergangenen zwölf Monaten am meisten via Internet eingekauft wurde.