KFZ-Markt : Luxemburger kaufen wieder mehr Autos

LUXEMBURG - Mit 27'144 Zulassungen im ersten Halbjahr 2014 (ein Plus von 2,78 Prozent) hat sich die Lage auf dem luxemburgischen Automarkt etwas entspannt.

Mit 27,144 Zulassungen Ende Juni gegenüber 26'409 Zulassungen im Vorjahr geht es dem luxemburgischen KFZ-Markt wieder etwas besser. Bester Monat war der Mai mit 5'197 Zulassungen - 12,6 Prozent besser als der Mai 2013. Nach einem sehr schwachen Start in das Jahr (ein Plus von lediglich 0,10 Prozent im ersten Quartal) scheint der Markt merklich an Vitalität zu gewinnen - obwohl diese Zahlen im Hinblick auf die Verkäufe ins Ausland verzerrt sein können.

VW führt das Ranking damit auch in der kompletten ersten Jahreshälfte an: 3'336 Volkswagen wurden in den ersten sechs Monaten in Luxemburg zugelassen (12,29 Prozent). Audi belegt auch hier den zweiten Platz - die Ingolstädter verkauften 2711 Autos (9,99 Prozent). Auf Platz drei folgt der französische Autohersteller Renault mit 2681 verkauften Fahrzeugen (9,88 Prozent), knapp dahinter BMW mit 2586 (9,53 Prozent) Autos.