Radsport : Luxemburger Kevin Geniets darf bei der Tour de France antreten

Der luxemburgische Radsportler Kevin Geniets wurde von seinem Team Groupama-FDJ zur Teilnahme an dem berühmtem Straßenradrennen auserkoren und darf im Alter von nur 25 Jahren seine erste Tour de France bestreiten.

Luxemburger Kevin Geniets darf am 1. Juli bei der Tour de France in Kopenhagen antreten.

Dank seinem durchschlagenden Erfolg bei dem französischen Radrennen «Critérium du Dauphiné», welches er als Fünfter in der dritten Etappe absolvierte und ihm den 32. Platz in der Gesamtwertung bescherte, wurde Kevin Geniets von seinem Team Groupama-FDJ für die Teilnahme an seiner ersten Tour de France auserwählt. Das wohl bekannteste Straßenradrennen der Welt startet dieses Jahr am 1.Juli in Kopenhagen (Dänemark). Für den jungen Luxemburger «geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung», wie der Radsportler auf Twitter schreibt.