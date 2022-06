Neuer Verein : Luxemburger Kicker Rodrigues zieht es nach Saudi-Arabien

Der luxemburgische Nationalspieler Gerson Rodrigues wird seine Karriere bei Al-Wahda in der ersten saudi-arabischen Liga fortsetzen.

Gerson Rodrigues wird abermals eine neue Liga kennenlernen. Al-Wahda Mekka, Aufsteiger in die erste saudi-arabische Liga, gab am Montag die Übernahme des luxemburgischen Nationalspielers bekannt. Der 27-jährige Stürmer war zuvor für einige Monate an Eyüpspor aus der türkischen D2 ausgeliehen worden.