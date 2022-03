Protestmarsch : Luxemburger Klimajugend macht sich für den Frieden stark

LUXEMBURG-STADT – Unter dem Motto «People not Profit» geht die Initiative «Youth for Climate Luxembourg» am kommenden Freitag auf die Straße. Der Streik richtet sich gegen den Krieg und die Abhängigkeit von Öl und Gas.

Die Luxemburger Klimajugend ruft am 25. März zum Protest auf. Editpress

Auf der Place Clairefontaine versammelt sich am kommenden Freitag (25. März) die Initiative «Youth for Climate Luxembourg» (YFCL) zu einem Protestmarsch unter dem Motto «People not Profit». Ab 14 Uhr machen sich die Teilnehmer nicht nur für den Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch für den weltweiten Frieden stark. Mit dabei sind auch Aktivisten von Greenpeace oder des Mouvement écologique. Personen aller Altersgruppen sind eingeladen, an dem Protest teilzunehmen.

«In Bezug auf den Krieg in der Ukraine, unterstützen wir die Forderungen der Plattform für Frieden und Solidarität. Wir fordern das Ende aller Kriege», heißt es seitens der YFCL, die auf den Zusammenhang zwischen dem russischen Einmarsch in die Ukraine und unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufmerksam macht.

Viele Investitionen «gefährden unsere Zukunft»

Außerdem kritisiert die Initiative Luxemburgs Rolle beim Weitertreiben der Klimakrise. So fordert die Klimajugend, dass der Luxemburger Finanzsektor Verantwortung übernimmt und künftige Investition mit der angestrebten Klimaneutralität bis 2030 in Einklang bringt. Es sei unverantwortlich «dass er weiterhin in klimaschädliche Industrien investiert, die die Natur und die Menschheit gefährden», heißt es in der Pressemitteilung. Noch immer würden jedes Jahr Tausende Milliarden Euro in fossile Energien gesteckt.

Der luxemburgische Pensionsfonds (FDC) muss nach Ansicht der YFCL seine Investitionsstrategie mit dem Klimaabkommen von Paris in Einklang bringen. Denn: «Der FDC kann nicht weiterhin öffentliche Gelder in klimaschädliche Industrien investieren, besonders weil diese unsere Zukunft und damit auch unsere zukünftigen Renten gefährden», so die YFCL weiter.