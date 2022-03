Police Grand-Ducale : Luxemburger können für Blitzerstellen beim «Speedmarathon» abstimmen

LUXEMBURG – Kommende Woche findet im Großherzogtum wieder der alljährliche «Speedmarathon» statt. Ein Novum: Auf Social Media kann die Bevölkerung unter bestimmten Kontrollstellen wählen.

Im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitskampagne «Speed» findet auch dieses Jahr in Luxemburg wieder die groß angelegte Geschwindigkeitskontrolle «Speedmarathon» statt. Am Donnerstag, den 24. März, kontrolliert die Police Grand-Ducale verstärkt die Einhaltung des Tempolimits auf Luxemburgs Straßen, wie sie am heutigen Mittwoch in einer Pressemitteilung ankündigt. Die Kontrollen erstrecken sich von 0 bis 24 Uhr, vor allem jedoch während der Hauptverkehrszeiten, so die Polizei.