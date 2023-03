7 Milliarden: Luxemburger können sich auf größere und bequemere Züge freuen

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Kapazitäten der Bahnhöfe sollen ausgebaut, die Züge vergrößert und modernisiert werden, und sie sollen häufiger verkehren. Auch soll mehr Personal eingestellt werden. Eine Zahl jedoch wurde besonders hervorgehoben: 46 Prozent. Um so viel sollen die Sitzplatzkapazitäten der Züge ausgebaut werden. «Neben den enormen Investitionen in Schienennetz und -infrastruktur bedeutet dies einen riesigen Qualitätssprung für das Rückgrat des Verkehrssystems unseres Landes», kommentierte François Bausch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten (Déi Gréng).

Verbindung Luxemburg-Thionville soll bald alle 7 Minuten fahren

Mit einem genauen Zeitplan wollten die Verantwortlichen jedoch nicht rausrücken. «Das wird nicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr geschehen. Aber das Mehr an Sitzplätzen und Komfort wird unser Transportsystem für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver machen», so Marc Wengler, Generaldirektor der CFL. Auch verwies er auf die geplante Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen, insbesondere in Bezug auf Pünktlichkeit, Sicherheit und Fahrgastinformationen.