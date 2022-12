«Jos & Jean-Marie» : Luxemburger Konditorei begeistert mit Schokoladen-Weihnachtskugel

Es war eine der großen Kuriositäten der vergangenen Expogast Ende November in Kirchberg. «Es ist wirklich die Schokolade der Stunde», erzählt Marie-France, Mitarbeiterin der Bäckerei und Konditorei «Jos & Jean-Marie» gegenüber L'essentiel. Die Weihnachtskugeln aus Schokolade werden in der Werkstatt in Mertzig, im Kanton Diekirch, hergestellt. Erhältlich sind sie in drei Farben. «Ein ganz neues und ungewöhnliches Produkt, das in vielen Haushalten des Großherzogtums für Begeisterung sorgen wird», so Marie-France. Man solle jedoch auf keinen Fall versuchen, den Weihnachtsbaum damit zu schmücken.