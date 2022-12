Eurostat : Das kosten Luxemburger ihren Chef pro Stunde

LUXEMBURG – Das Großherzogtum ist das Land in der EU mit den höchsten Arbeitskosten. Dies ist keine Überraschung, da der luxemburgische Mindestlohn auch der höchste in Europa ist.

Im Jahr 2020 lagen die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde (Löhne, Beiträge, Nebenkosten) in der EU bei 28,90 Euro. Die niedrigsten Kosten wurden in Bulgarien (6,60 Euro), Rumänien (8,20 Euro) und Ungarn (9,80 Euro) verzeichnet, während sie in Belgien bei 40,50 Euro, in Dänemark bei 45,70 Euro und in Luxemburg bei 47,70 Euro lagen.