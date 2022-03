Foyer Nordstadsemi : Luxemburger Läufer knackt Rekord

DIEKIRCH – Der Luxemburger Pascal Groben hat beim Semi-Marathon in Diekirch am Sonntag die bisherige Rekordzeit gleich um mehr als anderthalb Minuten verbessert.

«Ich habe schon gehofft, eine Zeit von etwa 1:10 zu laufen, aber es kam ganz auf die Konkurrenz an. Zum Glück bin ich auf Godart gestoßen, der die Strecke in 1:11 laufen wollte. Wir sind dann die ersten 18 Kilometer zusammen gelaufen, bevor ich wegziehen konnte. Das war ein sehr guter Test», freut sich Groben, der im Oktober zu seinem ersten Marathon in Frankfurt antreten will.