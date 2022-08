Bram Krieps: Luxemburger Lebensretter mit EU-Medaille ausgezeichnet

Der Luxemburger Katastrophenschutz war unter anderem in Venezuela (2012), auf den Philippinen (2013), in Vanuatu (2015), in Nigeria (2017) und auf den Bahamas (2019) im Einsatz. Bram hat bereits an etwa 20 Missionen teilgenommen. Ein besonderes Highlight? «Im Sudan im Jahr 2020 waren wir mit der Flüchtlingskrise konfrontiert. Die Dankbarkeit der Menschen war beeindruckend, sie hätten ihr letztes Hemd geben, um uns zu danken», erzählt der Luxemburger.