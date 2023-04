«Unseren Urlaub können wir vergessen»: Luxemburger leiden unter explodierenden Kreditzinsen

Der Traum vom Eigenheim ist für viele Luxemburger in den vergangenen Monaten zum Albtraum geworden.

Der Kauf einer Immobilie ist für viele Menschen ein Lebenstraum. Doch angesichts in die Höhe schießender Kreditzinsen ist dieser Traum für nicht wenige Luxemburger in den vergangenen Monaten zum Albtraum geworden. «Unser Kredit ist von 2600 Euro auf 4050 Euro gestiegen. Unsere Renovierungspläne lassen sich nicht mehr realisieren. Tja, und an eine Urlaubsreise ist gar nicht mehr zu denken» klagt Damien, der seit vergangenem Jahr mit seiner Frau ein «kleines renovierungsbedürftiges Haus» in Differdingen besitzt.

Das Monatsbudget reichte nicht mehr aus, Damien spricht sogar von einem finanziellen Desaster. Im Oktober 2021 musste das Paar 50.000 Euro aufbringen, um einen Kredit von bis zu 900.000 Euro zu einem festen Zinssatz zu erhalten. Da sie diese Summe nicht hatten, nahmen die Käufer einige Monate später ein anderes Bankangebot an: «Die Bank konnte uns nur noch einen variablen Zinssatz anbieten, da der feste Zinssatz schon nicht mehr ausreichte». Es begann ein Teufelskreis.

«Wir waren uns des Risikos bewusst»

Bei Paula ist die Resignation in diesen Osterferien ähnlich groß, denn diesmal wird sie nicht mit ihrer Familie in den Urlaub fahren. Die Einwohnerin besitzt seit 2021 ein Haus im Großherzogtum, für das sie seit einigen Wochen jeden Monat 670 Euro mehr berappen muss. «Früher konnten wir uns kleine Auslandstrips, Restaurantbesuche usw. leisten», aber von monatlich 1790 Euro ist ihr monatlicher Immobilienkredit mittlerweile auf 2464 Euro in die Höhe geschossen. «Als wir gekauft haben, lag der feste Zinssatz bei 4,65 Prozent, was für uns zu hoch war», erklärt die junge Frau, die deshalb zusammen mit ihrem Mann ein Darlehensangebot mit variablem Zinssatz annahm. Ein Zinssatz, der innerhalb weniger Wochen von 1,4 Prozent auf 4,15 Prozent gestiegen sei.

«Wir waren uns des Risikos durchaus bewusst», räumt Paula ein. Aber gerechnet habe mit einem solchen Anstieg damals niemand. Im Moment wüssten sie nicht mehr weiter und würden einfach auf ein Ende dieser Krise hoffen. Zuletzt gab die luxemburgische Zentralbank bekannt, dass der durchschnittliche variable Zinssatz für Immobilienkredite an private Haushalte im Februar um zwei Basispunkte auf durchschnittlich 3,53 Prozent gestiegen ist, im Vergleich zu 2,58 Prozent im Dezember 2022. Damit war er so hoch wie seit Dezember 2008 nicht mehr. Der feste Zinssatz hingegen lag bei 3,77 Prozent – ebenfalls ein Rekordwert für die vergangenen Jahre.

Bleibt die Frage, wie man noch Geld für einen Urlaub zurücklegen kann, wenn das Wohnen jeden Monat fast 6000 Euro verschlingt? Sonia und ihr Lebensgefährte zahlen nach eigener Aussage seit einem Jahr 2500 Euro monatlich für den Kredit, den sie für den Bau ihres Hauses an der belgischen Grenze aufgenommen hätten, plus 1500 Euro Miete für eine andere Wohnung, in der sie bleiben würden, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Hinzu kämen 1800 Euro für die Rückzahlung eines Privatkredits, mit dem eine Einlage von 160.000 Euro gebildet werden solle, die im derzeitigen Umfeld für die Inanspruchnahme eines Immobilienkredits unerlässlich sei. «In den Urlaub zu fahren oder uns andere Vergnügungen zu gönnen, ist schwierig für uns geworden» bedauert das Paar.