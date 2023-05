Welt-Hypertonie-Tag: Luxemburger leiden vergleichsweise häufig an Bluthochdruck

Erhöhter Blutdruck kann nicht nur den Alltag – durch beispielsweise häufig auftretende Kopfschmerzen oder Probleme beim Durchschlafen – beeinträchtigen. Er ist auch ein großer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Nierenversagen, Schlaganfall der Diabetes und kann – bleibt er lange unbehandelt – die Funktionsfähigkeit lebenswichtiger Organe beeinträchtigen. Der Welt-Hypertonie-Tag am heutigen Mittwoch, soll die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren.

Häufig bleibt Bluthochdruck jedoch unentdeckt, da er bei vielen Betroffenen kaum oder zumindest wenig offensichtliche Symptome verursacht. Daher ist es umso wichtiger den Blutdruck regelmäßig zu messen – wie es auch der Arzt zu Beginn einer Untersuchung für gewöhnlich macht. Im Großherzogtum leidet fast ein Drittel der Erwachsenen an Hypertonie, wie aus einem Informationsschreiben des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Damit gehörten Luxemburger EU-weit zu den Spitzenreitern. Naturgemäß sind vor allem ältere Menschen betroffen: In der Altersgruppe der über 60-Jährigen leiden sogar rund zwei von drei Personen an der Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems. «Ein echtes Problem», wie das Ministerium bedauert. Daher gibt die Behörde Tipps, wie man dem vorbeugen kann: